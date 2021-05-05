/629964/صحيفة-فرنسية-تعلنها-محمد-صلاح-بديل-مبابي-في-باريس-سان-جيرمان

كشفت تقارير فرنسية عن مستقبل كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان مع النادي الفرنسي خلال الصيف المقبل، كاشفة أن الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومهاجم منتخب مصر أصبح حلم للـ PSG خلال الفترات المقبلة لتعويض رحيل لاعب منتخب فرنسا.

وقال صحيفة le Parisien أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري هو البديل المناسب لإدارة باريس سان جيرمان في حالة رحيل كليان مبابي عن صفوف الفريق والتي تتقلص فرص تواجده في النادي الفرنسي ونية اللاعب في الإنتقال لأحد الأندية الأوربية الكبرى.

صحيفة تكشف مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

وتابعت الصحيفة أن محمد صلاح لاعب ليفربول لم يعد متاحا له التواجد في قلعة الريدز أكثر من ذلك ، وكذلك رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، وهو نفس الأمر لـ كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ، الأمر الذي يسهل من عملية تعويض الفرعون المصري للنجم الفرنسي.

محمد صلاح في باريس سان جيرمان ؟!

واختتمت الصحيفة أن النادي الفرنسي يبحث في الوقت الحالي إمكانية تواجد أو رحيل كليان مبابي عن صفوف الفريق، وذلك من أجل البدء في الإجراءات النهائية لضم محمد صلاح من صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أنه في حال إستطاعة مانشستر سيتى حصد البطولة ، سيصبح رياض محرز هو رابع لاعب عربي وثاني جزائري يتوج بـ دوري أبطال أوروبا .

محمد صلاح مع ليفربول

كان آخر العرب المتوجون بدوري أبطال أوروبا الفرعون المصرى محمد صلاح ، في عام 2019 حين توج ليفربول بلقب دورى أبطال أوروبا ، وأحرز صلاح هدف التقدم في المباراة النهائية ، التى قادت فريقه لتحقيق البطولة .

وكان السيتي قد حقق فزه الثاني عللى باريس في المباراة التي جاء تشكيلها كالتالي:

تشكيل فريق مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- جون ستونز- روبن دياز- كايل ووكر

في الوسط الدفاعي: فيرناندينيو- إلكاي جوندوجان

في الوسط الهجومي: فيل فودين- بيرناردو سيلفا- رياض محرز

في الهجوم: كيف دي بروين

تشكيل فريق باريس سان جيرمان

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في الدفاع: عبده دياللو- برينسيل كيمبيمبي- ماركينيوس- أليساندرو فلورينزي

في الوسط: لياندرو باريديس- أندير هيريرا- ماركو فيراتي

في الهجوم: نيمار- ماورو إيكاردي- آنخيل دي ماريا