/629966/غلق-المحلات-والمقاهي-والمولات-من-9-مساء-اعتبارا-من-الغد-لمدة-أسبوعين

انطلق اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد أن الحكومة وافقت على دوران عجلة الاقتصاد المصري وأن الدولة تتعامل بسياسة االاتزان منذ بداية كورونا.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر، أن الحكومة عملت على عدم إيقاف النشاط الاقتصادي خلال كورونا، وأن الدولة اجتازت بأقل الخسائر الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا، وأن الموجة الثالثة تشهد خطورة شديدة وندعوا الله أن يجنب مصر حدوث كارثة فيها.

وجاء القرارات كالتالي:

غلق كل المحال والمولات والمقاهي والمطاعم التاسعة مساء والسماح بالدليفري لما بعد ذلك.

حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو أفراح أو حفلات فنية داخل النوادي أو الفنادق وخلافه.

إجازة عيد الفطر من يوم الأربعاء المقبل ١٢ مايو حتى الأحد ١٦ مايو، وغلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة. تقليل حركة أتوبيسات الرحلات خلال أيام العيد

صلاة العيد في المساجد والجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة، ويحظر اصطحاب الأطفال

الحكومة تعلن تلقيح أكثر من مليون مواطن والسعي لتوفير 5 ملايين جرعة لقاح خلال مايو.

توفير الأكسجين وكافة الأدوات والأدوية المطلوبة

وأردف رئيس الوزراء، أن مصر استطاعت في حدود إمكانيتنا بالاجتهاد والخروج من الموجة الاولى والثانية لتوفير كافة المنتجات الطبية والأدوية ولا يوجد فيها أي نقص حاليًا وأدرجنا كم هائل من الأدوات والأجهزة والمنشئات الصحية.

وأكمل أنه تم متابعة الوضع الخاص بكورونا بشكل مستمر يكاد يكون ساعة بساعة حتى يتم توفير الأكسجين وكافة الأدوات والأدوية المطلوبة، خاصة ما مرت به سوهاج.

وأكد مدبولي، أن الرئيس السيسي وجه بإتاحة كافة المبالغ المالية لتوفير أكبر قدر من اللقاحات.