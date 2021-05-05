/629967/إجازة-عيد-الفطر-5-أيام-من-الأربعاء-وحتى-الأحد-16-مايو

أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مبدولي، عن حظر الأفراح وتقليل حركة الرحلات خلال القرارات التي صدرت اليوم تنفذ بداية من الغد لمدة أسبوعين. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، أن الأيام الأخيرة لشهر رمضان شهدت تهاون من قبل المواطنين في تنفيذ الاجراءات الاحترازية.

وقررت لجنة إدارة أزمة كورونا وسيتم تطبيقها اعتبارا من الغد ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو، ومنها سيكون مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء.

كما قرررت حظر الاجتماعات والاحتفالات بشكل كامل ، بجانب أن يكون إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو.

وجاء القرارات كالتالي:

غلق كل المحال والمولات والمقاهي والمطاعم التاسعة مساء والسماح بالدليفري لما بعد ذلك.

حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو أفراح أو حفلات فنية داخل النوادي أو الفنادق وخلافه.

إجازة عيد الفطر من يوم الأربعاء المقبل ١٢ مايو حتى الأحد ١٦ مايو، وغلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة. تقليل حركة أتوبيسات الرحلات خلال أيام العيد

صلاة العيد في المساجد والجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة، ويحظر اصطحاب الأطفال

الحكومة تعلن تلقيح أكثر من مليون مواطن والسعي لتوفير 5 ملايين جرعة لقاح خلال مايو.

توفير الأكسجين وكافة الأدوات والأدوية المطلوبة

وأردف رئيس الوزراء، أن مصر استطاعت في حدود إمكانيتنا بالاجتهاد والخروج من الموجة الاولى والثانية لتوفير كافة المنتجات الطبية والأدوية ولا يوجد فيها أي نقص حاليًا وأدرجنا كم هائل من الأدوات والأجهزة والمنشئات الصحية.