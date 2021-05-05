/629969/أحمد-سعد-يرد-على-صورة-سمية-الخشاب-بلاش-حركات-من-تحت-لتحت

كشف الفنان أحمد سعد من خلال تسجيل صوتي عن تفاصيل ظهوره في حلقة من مسلسل موى والتي كانت تضمن زواج الفنان محمد رمضان من الفنانة سمية الخشاب خلال أحداث المسلسل الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

دوت الخليج يرصد رد أحمد سعد على سمية الخشاب بعد نشرها صورة ربطها المتابعين بأنها تسىء لأحمد سعد، فضلًا عن فكرة تأديته أغنية فرح موسى على حلاوتهم.

أحمد سعد يرد على صورة سمية الخشاب المثيرة للجدل

أعرب الفنان أحمد سعد، عن سعادته بردود أفعال الجمهور، ووجدها من وجهت نظره مضحكة للغاية، حتى وإن سخر البعض منه بسبب علاقته القديمة مع سمية الخشاب، فقال: "أنا شايف الناس مستمتعة وأكيد استغربوا الموقف أنا كمان استغربت".

وعلق على الصورة التي نشرتها الفنانة سمية الخشاب عقب مشهد الفرح، والتي أحدثت ضجة عارمة على السوشيال ميديا حيث وصفها البعض بأنها توجه إساءة غير مباشرة لأحمد سعد، قائلًا: "بلاش حركات من تحت لتحت هنفضل طول عمرنا نعملها عشان الناس تشوف حاجات وحشة .. لقيتها منزلة صورة وحشة ليا"، مضيفًا " أنا مبفكرش بالطريقة دي بفكر بطريقة عملية أنا خاطب دلوقتي وبحب خطيبتي ومعنديش خلافات مع سمية فبلاش الحركات اللي من تحت لتحت".

وأوضح سعد، أنه لم يحصل على أي مقابل مادي لتصوير هذا المشهد وإنما فعله لانه تربطه علاقة حب قوية بينه وبين الفنان محمد رمضان، نافيًا مازعمته الفنانة سمية الخشاب حول تعليقها على ظهور بـ "رزق وجايله": "اليوم كان حلو ومر بسلام قابلت سمية وسلمت عليها وسلمت عليا وهزرنا وضحكنا بس فوجئت بأنها قالت على وجودي رزق وجايله، محصلش أنا روحت بالحب مأخدتش أي فلوس عشان بحب محمد رمضان وليا نجاحات كتير معاه".

خلافات بين أحمد سعد وسمية الخشاب خلال السوشيال ميديا

نشر أحمد سعد من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة من كواليس زفاف محمد رمضان على سمية الخشاب بحضوره وعلق عليها: "إعذريني يوم زفافك مقدرتش أفرح زيهم، بهزر معاكي كنت فرحان أكتر منهم".

وبعد ساعات قليلة نشرت سمية الخشاب صورة قرون عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" ماجعل متابعي الثنائي يربطون الصورة بأنها رد فعل منها على الفنان أحمد سعد، وأنها توجه له الإهانة وتسخر منه بشكل غير مباشر، فنالت أحاديث رواد السوشيال ميديا منهم مرة أخرى.

أبطال مسلسل موسى

يذكر أن مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.