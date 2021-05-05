شكرى يؤكد حرص مصر على مساندة مالى و دعم استقرارها

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى حرص خلال اللقاء على تأكيد رغبة مصر فى تعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأشار كذلك إلى الدور الذى تضطلع به مصر فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتشدد عبر الأزهر الشريف لنشر المفاهيم الصحيحة للإسلام فى مالى.

كما أبرز الحرص المصرى على مواصلة مساندة مالى بشتى الطرق ودعم استقرارها، منوهًا فى هذا الصدد بالمشاركة المصرية الفاعلة فى بعثة الأمم المتحدة بمالى.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تطرق المقابلة للدعم المتبادل بين البلدين فيما يتعلق بترشيحاتهما فى مختلف المحافل الدولية والتنسيق المتميز القائم بينهما فى هذا الصدد.