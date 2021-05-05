سفيرنا بتنزانيا يكرم الفائزة بالمركز الثانى بالمسابقة العالمية لحفظ القرآن

جدة - نرمين السيد - كرم السفير المصرى لدى جمهورية تنزانيا المتحدة "محمد جابر أبو الوفا" المتسابقة التنزانية "عاشوراء أمانى ليلانجا" الفائزة بالمركز الثانى فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، والتى نظمتها وزارة الأوقاف المصرية، حيث قام السفير المصرى بتسليم المتسابقة الجائزة المخصصة لها من قبل وزارة الأوقاف المصرية.





وقد أعرب السفير "أبو الوفا"عن سعادته بفوز المتسابقة التنزانية بالمركز الثانى فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم فى الفرع المخصص للدول الإفريقية، والذى شارك فيه ثلاثون دولة إفريقية وهى أعلى مشاركة إفريقية فى تاريخ المسابقة، متمنيًا لها المزيد من النجاح فى مسيرتها الدراسية والمهنية. وأكد "أبو الوفا" خلال التكريم على عمق ومتانة العلاقات المصرية التنزانية فى مختلف المجالات، لاسيما العلاقات المتميزة التى تجمع بين المؤسسات الإسلامية المصرية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، والمجلس الأعلى التنزانى للشئون الإسلامية، كما أشاد السفير المصرى بالدور الذى يقوم به المركز الإسلامى المصرى فى دار السلام على المستويين التعليمى والدعوى فى تنزانيا، مشيرًا إلى أن ترشيح المتسابقة التنزانية للمشاركة فى المسابقة المشار إليها جاء من قبل المركز الاسلامى المصرى فى دار السلام.

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