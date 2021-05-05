النشرة المرورية : كثافات بالبحر الأعظم وكوبرى المطرية

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، إن معدلات سير حركة السيارات، اليوم الأربعاء، خلال فترة الذروة المسائية تسير بشكل منتظم، وتتجاوز معدلات سير بين 65 إلى 70%، وسط انتشار الخدمات المرورية على كافة الطرق، تحت إشراف اللواء محمود عبدالرزاق مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، على "الراديو 9090"، أنه بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى، فتشهد محافظة الإسكندرية، بعض الأحجام بمحور قناة السويس، وكذلك بعض الأحجام بمحور أبو قير عند منطقة كفر عبده.

وأكد أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد حركة مرضية عدا مناطق أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها مدخل نفق السلام المتجه للطريق الزراعى، وأعلى مناطق المنيب والمرج.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "محافظة الجيزة تنحصر فيها الأحجام بمحور البحر الأعظم القادم من مستشفى الرمد ومتجه للمنيب، وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، الذى وجه بنشر الخدمات المرورية، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات فى فترة الذروة المسائية".

ونصح صابر، بتجنب كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكبرى الساحل فى التنقل بين القاهرة والجيزة.

كما أشار إلى تجنب مطلع كوبرى الفنجرى واستبداله بأحمد سعيد وشارع لطفى السيد، كما تقابلنا بعض الأحجام عند كوبرى المطرية، لذا يفضل سلوك كوبرى سراى القبة.

وأوضح صابر أن كورنيش النيل للقادم من وسط المدينة ومتجه لحلوان يواجه بعض الكثافات، لذا يفضل سلوك الأوتوستراد.