رئيس الوزراء: لقاحات كورونا آمنة وفعالة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إنه يتقدم بالشكر إلى كل رجال الصناعة المصرية الوطنية الذين قاموا بمساندتنا والعمل معانا، وتحويل جزء من طاقتها الإنتاجية من الأكسجين الذى كان يدخل فى الصناعة وتوفيره لنا للاستخدام فى المجال الطبى.





وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم، "إننا نتحرك فى كل الأصعدة على مدار اليوم ومتابعة الموقف فى كل المستشفيات والمحافظات"، ولفت إلى حالة النقص التى حدثت فى محافظة سوهاج من أجهزة التنفس الصناعى والرعاية المركزة لبضعة أيام فقط، وتم التحرك بصورة كبيرة جدا وتغطية النقص من خلال إضافة عدد من الأسرة للمنظومة وتلبية الاحتياجات والمتابعة مع كل المحافظات وكل المنشآت الطبية على مدار اليوم حتى نستطيع تلبيتها.

وتابع أن الدولة من أول لحظة تبذل قصارى جهدها للتعامل مع الأزمة وإدارتها لشدتها وقسوتها، وقال "كل الشكر والتقدير للأطقم الطبية الذين يبذلون قصارى جهدهم وعملهم البطولى والمعاملة مع المواطنين"، لافتا إلى أن الأطقم الطبية أصبح لديهم خبرة كبيرة لإدارة هذه الأزمة.

وأكد رئيس الوزراء توفير اللقاحات الخاصة بفيروس (كورونا) وتأمين أكبر قدر ممكن للمواطنين المصريين، وأن هذه اللقاحات آمنة وفعالة وتستطيع أن تحقق نسبة لا بأس بها والحد من حدة المرض وتقى المواطن من المرض بصورة كبيرة.

وأوضح أنه تم تسجيل كل اللقاحات الرسمية التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية وتعطيها لمواطنيها، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس بإتاحة كل المبالغ المالية المطلوبة لإتاحة هذه اللقاحات لأكبر قدر ممكن من المواطنين.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم إعطاء اللقاح إلى أكثر من مليون مواطن، مضيفا أننا فى نفس الوقت نتحرك للحصول على 5 ملايين جرعة خلال شهر مايو، وتم عمل تعاقدات إلى نهاية العام الحالى مع كل المؤسسات العالمية التى تنتج هذا اللقاح المعتمدة لإتاحة أكبر قدر من اللقاحات للمواطنين حتى نهاية هذا العام.