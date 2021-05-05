فيديو- كلام محترم.. قواعد فن التجاهل تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا عالميا

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد الطاهرى: "يا ترى فيه شخص جرب أن يقوم بعمل "سيرش" على الجهاز العصبى للإنسان"، مشيرا إلى أنه إذا فعل شخص ما ذلك سيجد شبكة معقدة جدا من الخلايا العصبية المتشابكة لكنها تعمل فى تناغم فريد يدل على عظمة الخالق سبحانة وتعالى.

ولفت الطاهرى إلى أن الحالة النفسية للإنسان من الممكن أن تتحول لمرض عضوى، فالحزن يكون سببا موت الإنسان، والعكس صحيح فالفرحة يمكن أن تكون سببا فى إحياء الإنسان والأمل يغير حياة الإنسان.



وأوضح أحمد الطاهرى أن كل علماء النفس وخبراء التنمية البشرية يعززون فكرة "فن التجاهل"، مشيرا إلى أن الكتب التى تتحدث عن قواعد فن التجاهل أصبحت تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا فى العالم.

وقال الطاهرى إن لم تتقن فن التجاهل ستخسر الكثير وأولها العافية، والتجاهل هنا ليس معناه دفن الرأس فى الرمل كالنعام، فمعناه ألا يجعل الإنسان جهازه العصبى مستباح لأى انفعال، فمهارة فن التجاهل تكمن فى أن يستطيع الإنسان تقييم الموقف الذى يتعرض له فى جزء من الدقيقة، فالتجاهل هو أن يجعل الإنسان سلامته الصحية والنفسية فى المقام الأول.