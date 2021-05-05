الأحد.. حقوق النواب تعقد اجتماعا مع اللجنة العليا لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا يوم الأحد الموافق 9 مايو 2021، مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لاستعراض أبرز مخرجات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى صدر قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.





الجدير بالذكر، أن الرؤية الإستراتيجية ومرتكزاتها الرئيسية، ومختلف مراحل إعدادها وآلية تنفيذها، وكذلك المحاور التى تعالجها الإستراتيجية، والأهداف التى تتوخاها وفى مقدمتها تعزيز حقوق المواطن المصرى وإرساء مبدأ المساواة، من خلال تأطير الجهود الوطنية بين مختلف الوزارات والجهات، فضلا عن التعاون المستدام بين جميع الأطراف، بما فى ذلك المجتمع المدني. وأشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن دور المجلس التشريعى التأكد من توافق أطر ورؤى وتطبيقات المؤسسات التنفيذية بما يتوافق مع تعزيز واحترام وحماية جميع الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى انضمت مصر لها.

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