سلطة الطيران المدنى تنظم ورشة عمل تدريبية للتعريف بمخاطر الاتجار بالبشر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تحت رعاية وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار، وفى ضوء حرص وزارة الطيران المدنى على الإلتزام بتطبيق كافة التشريعات والتوصيات العالمية الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة فى مجال الطيران المدنى وعلى رأسها منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو).

وشارك فى فعاليات هذه الدورة باسم عبد الكريم مساعد الوزير للعلاقات الدولية والتجارية والإعلام بالإنابة عن الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير شرعية الاتجار بالبشر، وعدد من المعنيين بقطاع الطيران المدنى.

فى بداية الورشة التعريفية نقل باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران تحية وترحيب الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بالضيوف وجميع الحضور متمنيا أن تحقق الورشة التعريفية الأهداف المرجوة منها وتحقيق أكبر استفادة من المعلومات والنقاشات التى تتم خلال فاعليات الورشة التدريبية، مؤكدا على التعاون والتنسيق المستمر بين قطاع الطيران المدنى المصرى والمنظمات واللجان الدولية والمحلية الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والتزام قطاع الطيران المدنى المصرى بكافة التعليمات والتوصيات الصادرة فى هذا الشأن.

وأكد المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى، على سلامة الحركة الجوية وتأمينها بما يكفل تحقيق أقصى معايير السلامة والأمان وفقًا لتعليمات الإيكاو .

وأشار إلى أن ورشة التدريب تضمنت أيضا محاضرة تعريفية عن تقييم سلوك وتهديدات الركاب فى ظل مكافحة الاتجار بالبشر، واستعراض سبل تأمين السلامة الشخصية للركاب فضلاً عن العناصر التى يتعين مراعاتها من جانب أفراد الركب الطائر فى حالة الاشتباه بواقعة الاتجار بالبشر وكيفية التعامل والتصرف معها، والاهتمام بتدريب أطقم الطائرة بالإجراءات الواجب اتباعها خلال التعامل مع هذه الحالات، وكذا أخذ كافة التدابير اللازمة واتباع الإجراءات التى يتعين اتخاذها عند الهبوط بالتنسيق مع الجهات المعنية.

هذا وقد تناولت السفيرة نائلة جبر خلال المحاضرة جهود اللجنة الوطنية فى مكافحة الجريمة، والإطار القانونى الوطنى الخاص بها والمنظومة الوطنية لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وتوجهت بالشكر فى كلمتها للطيار محمد منار وزير الطيران المدنى على رعاية سيادته لتنظيم هذه الفاعلية ودعوة اللجنة الوطنية للمشاركة فى تنظيم هذه الورشة.

وأشادت بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية فى التعامل مع قضية جريمة الاتجار بالبشر.