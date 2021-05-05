إنفوجراف.. قرارات مهمة لمجلس الوزراء للحد من انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، حيث قرر اعتبارا من غد الخميس ولمدة أسبوعين غلق المولات والمحال والمقاهى ودور السينما وأى أماكن ترفيهية فى تمام التاسعة مساء مع السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل.

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