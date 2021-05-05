الشيخ الجندى : قم بتطويق حركتك باختيارك أفضل من تطويقها بالعناية المركزة

أكد الشيخ خالد الجندى،عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،على قرارات رئيس مجلس الوزراء للسيطرة على تفشى فيروس كورونا، موضحا أن المؤمن يتعود على تقييد حركته باختياره ، ومتابعا: قم بتطويق حركتك باختيارك أفضل من أن تطوق حركتك في العناية المركزة .



وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الالتزام بقرارات الحكومة لمواجهة تفشى كورونا هو تصرف العقلاء الذين يدركون مصلحة بلدهم، لأن مواجهة كورونا هي قضية وطنية .

ولفت الجندى، إلى أن الالتزام بقرارات الحكومة هي مصلحة عامة، حيث نتأهب للدخول إلى منطقة الخطر فإما ندرك أنفسنا حتى لا ندخل فيها أم سنقول على الناس سلاما.



وفى وقت سابق قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى ، أن الأيام الأخيرة لشهر رمضان وفترة العيد قررت لجنة إدارة أزمة كورونا ما يلى وسيتم تطبيقها اعتبارا من الغد ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو ، ومنها سيكون مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء.