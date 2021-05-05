مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول دخول سلالة كورونا الهندية لمصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مصر تسعى للحصول على أكثر عدد متاح من اللقاحات المعتمدة دوليا.

وأضاف "تاج الدين"، خلال هاتفية مداخلة ببرنامج "اليوم"، المُذع عبر فضائية "اليوم"، أن الدولة المصرية مستمرة في توفير اللقاحات ومراكز تلقيها، متابعا: "ندعو المواطنين للحصول على اللقاحات المتوفرة أي كان نوعها".

وأكد: "السلالة الهندية من فيروس كورونا لم تدخل مصر حتى الآن"، موضحا: "إلى الآن لا يوجد اختلاف جوهري بين الموجة الثانية لفيروس كورونا والموجة الثالثة".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،: "لا نستطيع تحديد وقت محدد لذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ولا يفضل الاستباق والإعلان عنها".