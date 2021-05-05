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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل عقب اجتماع اللجنة لإدارة أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) عن مجموعة من القرارات الجديدة والعاجلة للحد من انتشار ذلك الوباء في مصر، خاصة مع تزايد أعداد الحالات المصابة به خلال الأيام الأخيرة، مع بدء دخول الموجة الثالثة منه وهذه القرارات تتلخص في تعديل مواعيد غلق كافة المحال التجارية خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وحتى يوم 21 مايو.

مجلس الوزراء يعلن تعديل مواعيد غلق المحال وموعد أجازة عيد الفطر

اتخذ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي باعتباره رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة وباء كورونا المستجد في مصر عن مجموعة من القرارات الجديدة للحد من انتشاره خاصة مع تزايد الحالات في الآونة الأخيرة وهذه القرارات تتلخص في الآتي:-

* غلق المحال التجارية والموالات والكافيهات والسينما والمسارح من الساعة ال9 مساءً اعتباراً من الخميس الموافق 6 مايو 2021 ولمدة أسبوعين تنتهي في 21 مايو 2021.

* استمرار خدمة الديليفري وغلق الشواطىء والمتنزهات والحدائق.

* حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات بعيد الفطر المبارك.

* إقامة صلاة عيد الفطر المبارك مثل صلاة الجمعة وستكون في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط مع حظر اصطحاب الأطفال.

* إجازة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو وحتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021.

وأشار رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة قد تعاملت بنجاح منقطع النظير مع أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر حيث لم تتعطل عجلة الاقتصاد يوماً ما وتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير احترازية لحماية المواطنين. كذلك فإن مصر سوف تحصل على نحو 5 ملايين جرعة لقاح خلال شهر مايو الجاري.