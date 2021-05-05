/629972/عبدالواحد-السيد--طريقة-خروجي-من-الزمالك-وجعتني-والحضري-مقدرش-يلعب-عليا

أكد عبدالواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق أن عصام الحضري لم يكن ليتحمل الصعوبات داخل الفارس الأبيض ، مشددا أنه طريقة خروجه من الزمالك سبب أثر سلبي كبير له ، يأتي هذا خلال لقائه مع أحمد شوبير في برنامج اقر و أعترف على أون تايم سبورت.

و قال: " طريقة خروجي من الزمالك وجعتني للغاية ، وزعلتني في الأساس، وعرضت على الفارس الأبيض إستكمال مشواري بدون مقابل، وفي البداية وافق أمير مرتضى منصور ثم بعدها توقف الأمر ، ولم أخرج من القلعة البيضاء سوى 6مباريات للمقاصة فقط".

وتابع عبدالواحد السيد : " كنت أحارب بشرف داخل الزمالك من أجل اللعب ، ولم يسبق لي أن أحارب شخص بعينه ، ومحمد عبدالمنصف حبيبي وصديقي".

عبدالواحد السيد : الحضري لم يكن ليتحمل صعوبات الزمالك

وواصل عبدالواحد: " قلت لحسام حسن في وقت تواجد عصام الحضري ، أنا من سألعب في الزمالك ، لان القلعة البيضاء مختلفة في النادي، ولم يستطع الحضري تحمل الضغوطات، هل كان سيصبر الحضري على عدم صرف رابته لمدة 3 سنوات ".

وواصل حارس الأبيض السابق: "عصام الحضري أعترف أنه أخطأ في الإنتقال للزمالك وأنا أوافقه في الرأي، وحاربت من أجل لعب أحمد الشناوي مع الفريق الأبيض ، وقرارات فيريرا هي من حسمت الأمر".