/629972/عبدالواحد-السيد--طريقة-خروجي-من-الزمالك-وجعتني-والحضري-مقدرش-يلعب-عليا
أكد عبدالواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق أن عصام الحضري لم يكن ليتحمل الصعوبات داخل الفارس الأبيض ، مشددا أنه طريقة خروجه من الزمالك سبب أثر سلبي كبير له ، يأتي هذا خلال لقائه مع أحمد شوبير في برنامج اقر و أعترف على أون تايم سبورت.
و قال: " طريقة خروجي من الزمالك وجعتني للغاية ، وزعلتني في الأساس، وعرضت على الفارس الأبيض إستكمال مشواري بدون مقابل، وفي البداية وافق أمير مرتضى منصور ثم بعدها توقف الأمر ، ولم أخرج من القلعة البيضاء سوى 6مباريات للمقاصة فقط".
وتابع عبدالواحد السيد : " كنت أحارب بشرف داخل الزمالك من أجل اللعب ، ولم يسبق لي أن أحارب شخص بعينه ، ومحمد عبدالمنصف حبيبي وصديقي".
عبدالواحد السيد : الحضري لم يكن ليتحمل صعوبات الزمالك
وواصل عبدالواحد: " قلت لحسام حسن في وقت تواجد عصام الحضري ، أنا من سألعب في الزمالك ، لان القلعة البيضاء مختلفة في النادي، ولم يستطع الحضري تحمل الضغوطات، هل كان سيصبر الحضري على عدم صرف رابته لمدة 3 سنوات ".
وواصل حارس الأبيض السابق: "عصام الحضري أعترف أنه أخطأ في الإنتقال للزمالك وأنا أوافقه في الرأي، وحاربت من أجل لعب أحمد الشناوي مع الفريق الأبيض ، وقرارات فيريرا هي من حسمت الأمر".
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