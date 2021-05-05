موعد عرض مسلسل ليه لأ الجزء الثاني.. تعرف على التفاصيل

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أعلنت منصة شاهد VIP الرقمية عرض الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ، بعدما حاز الجزء الأول على مشاهدة جماهيرية واسعة، ومن هنا بدأ التفكير في صناعة جزء ثاني.

دوت الخليج يرصد موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ الذي سيعرض بعد انقضاء شهر رمضان، وكواليس العمل، فضلًا عن أسباب ابتعاد أمينة خليل عن الجزء الثاني.

شاهد VIP تشوق الجمهور للجزء الثاني من ليه لأ

نشرت شاهد VIP بوستر تشويقى للجزء الثاني من المسلسل، وعلقت "قريبًا"، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصصة لكل بطلة مختلفة خلاله، وهو عمل اجتماعي درامي يناقش القضايا التي تهم المرأة في المجتمع المصري.

كواليس مسلسل ليه لأ الجزء الثاني

ينتمي مسلسل"ليه لأ" الجزء الثاني إلى نوعية الأعمال 15 حلقة، وهو بطولة النجمة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم ومها أبو عوف، من تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، إنتاج عبد الله أبو الفتوح وإخراج مريم أبو عوف.

كواليس ليه لأ الجزء الأول

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، عمر السعيد، هاني عادل، نادرين فرج، محسن محيي الدين، عمر الشناوي وصدقي ضخر.

وتناول العمل قضية استقلال الفتاة في حياتها بعيدًا عن بيت أسرتها والإعتماد على ذاتها وكيفية تيسير أمورها بنفسها على الرغم من المشاكل التي تعترض طريقها، إلا أنها تستطيع في النهاية اقناع والدتها بإنها قادرة على تحمل المسؤولية.

أمينة خليلة تنسحب من ليه لأ بسبب خلي بالك من زيزي

وكشف صناع العمل عن سبب استبدال أمينة خليل بمنة شلبي وهو انشغالها في تصوير مسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي يعرض حاليًا على فضائية قنوات "Mbc مصر" في تمام الساعة 10:30 مساءً.

آخر أعمال منة شلبي الفنية

بينما كانت آخر أعمال منة شلبي الدرامية مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وشاركها في البطولة آسر ياسين، سوسن بدر، خالد أنور، مي الغيطي، أحمد خالد صالح، محمد حاتم وعبد العزيز مخيون، من إخراج محمد شاكر خضير.