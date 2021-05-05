/629974/عبدالواحد-السيد-تعديت-بالضرب-على-عمرو-الصفتي-بسبب-هدف-فلافيو-في-الزمالك
أكد عبدالواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق أنه تعدى بالضرب على عمرو الصفتي بسبب فلافيو في مباراة الأهلي مشددا أنه لم يكن ليتحمل الصعوبات داخل الفارس الأبيض ، يأتي هذا خلال لقائه مع أحمد شوبير في برنامج اقر و أعترف على أون تايم سبورت.
وقال عبدالواحد : " بالفعل تعديت بالضرب على عمرو الصفتي خلال مباراة الأهلي بسبب هدف فلافيو ، لأننا تدربنا عليها كثيرا ، وأعتذرت له بعد المباراة ، هو لاعب جيد ومميز للغاية ".
وتابع عبدالواحد: " عبدالمنصف لم يصاب بالإصابات التي لحقت بي، ولذلك هو مستمر حتى الأن في الملاعب، ولم أندم على الإنضمام لمصر المقاصة ، وكانت تجربة مميزة ومحترمة ، من الممكن ان يكون إيهاب جلال غير مقتنع بي لكني أحبه على المستوى الشخصي".
وزاد : " في دوري 2014 الزمالك حسم اللقب بسبب الإستقرار الفني و الإداري، وأشتكيت الفارس الأبيض من أجل الحفاظ عن حقي فقط ، وتنازلت على 5 مليون من أموالي بحكم نهائي بسبب حبي للقلعة البيضاء ، ولم تحدث فكرة تواجد مجموعات للتمرد".
عبدالواحد السيد: حزين على طريقة خروحي من الزمالك
وواصل عبدالواحد السيد : " طريقة خروجي من الزمالك وجعتني للغاية ، وزعلتني في الأساس، وعرضت على الفارس الأبيض إستكمال مشواري بدون مقابل، وفي البداية وافق أمير مرتضى منصور ثم بعدها توقف الأمر ، ولم أخرج من القلعة البيضاء سوى 6مباريات للمقاصة فقط".
وتابع حارس الزمالك السابق : " كنت أحارب بشرف داخل الزمالك من أجل اللعب ، ولم يسبق لي أن أحارب شخص بعينه ، ومحمد عبدالمنصف حبيبي وصديقي".
وأضاف عبدالواحد: " قلت لحسام حسن في وقت تواجد عصام الحضري ، أنا من سألعب في الزمالك ، لان القلعة البيضاء مختلفة في النادي، ولم يستطع الحضري تحمل الضغوطات، هل كان سيصبر الحضري على عدم صرف رابته لمدة 3 سنوات ".
واختتم حارس الأبيض السابق: "عصام الحضري أعترف أنه أخطأ في الإنتقال للزمالك وأنا أوافقه في الرأي، وحاربت من أجل لعب أحمد الشناوي مع الفريق الأبيض ، وقرارات فيريرا هي من حسمت الأمر".
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