/629975/عبدالواحد-السيد--الأهلي-فاوضني-3-مرات-وسأترشح-على-رئاسة-الزمالك
أكد عبد الواحد السيد حارس مرمى النادي الزمالك السابق أنه كان قريبا من الإنتقال لصفوف الأهلي ، مشددا أنه سيترشح للإنتخابات القادمة في الزمالك وذلك مع أحمد شوبير في برنامج أقر و أعترف المذاع عبر قناة أون تايم سبورت ويستعرض دوت الخليج أهم تصريحاته.
وقال عبدالواحد : " فترة كمال درويش هي أفضل فترة إدارية للزمالك، لكن هناك خطأ أنه قال في بعض الأحيان كفاية بطولات ، مفيش فلوس ندفعها".
وتابع حارس الزمالك السابق: " محمد الشناوي حارس مصر الأول في الفترة الحالية، وفي المقابل أبو جبل قبل فترة من الأن ثم يأتي بعدهم جنش ".
وواصل: " في التشكيلة الأساسية قبل بطولة إفريقيا عام 2006، كنت الحارس الأساسي، واحمد سليمان تسبب في رحيلي عن الفريق، وسأترشح في انتخابات الزمالك القادمة ".
ووضح : " انتخابات الزمالك صعبة للغاية ، وسأخوض التجربة مع الفارس الأبيض ، وسأختار النادي في حالة المفاضلة بين العمل الإعلامي والنادي ، وأتمنى الوصول لرئيس الزمالك في يوما من الأيام بعد خطوة العضوية ".
عبدالواحد : الأهلي فاوضني 3 مرات
وأستكمل: “ الأهلي فاوضني 3 مرات من أجل اللعب لصفوفه لكني رفضت في كل مرة لأنني مقتنع ان أي شخص ينتقل من أحد القطبين للمنافس الأخر يفقد هويته “.
وواصل حارس القلعة البيضاء : " بالفعل تعديت بالضرب على عمرو الصفتي خلال مباراة الأهلي بسبب هدف فلافيو ، لأننا تدربنا عليها كثيرا ، وأعتذرت له بعد المباراة ، هو لاعب جيد ومميز للغاية ".
وتابع عبدالواحد: " عبدالمنصف لم يصاب بالإصابات التي لحقت بي، ولذلك هو مستمر حتى الأن في الملاعب، ولم أندم على الإنضمام لمصر المقاصة ، وكانت تجربة مميزة ومحترمة ، من الممكن ان يكون إيهاب جلال غير مقتنع بي لكني أحبه على المستوى الشخصي".
عبدالواحد السيد يكشف عن سبب حصد الزمالك بطولة 2014
واستكمل : " في دوري 2014 الزمالك حسم اللقب بسبب الإستقرار الفني و الإداري، وأشتكيت الفارس الأبيض من أجل الحفاظ عن حقي فقط ، وتنازلت على 5 مليون من أموالي بحكم نهائي بسبب حبي للقلعة البيضاء ، ولم تحدث فكرة تواجد مجموعات للتمرد".
واختتم عبدالواحد السيد : " طريقة خروجي من الزمالك وجعتني للغاية ، وزعلتني في الأساس، وعرضت على الفارس الأبيض إستكمال مشواري بدون مقابل، وفي البداية وافق أمير مرتضى منصور ثم بعدها توقف الأمر ، ولم أخرج من القلعة البيضاء سوى 6مباريات للمقاصة فقط".
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