/629976/مفاجأت-في-قائمة-الأهلي-لمواجهة-الإتحاد-السكندري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية من أجل خوض مباراة الإتحاد السكندري والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الغد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأت في قائمة الأهلي لمواجهة الإتحاد السكندري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.