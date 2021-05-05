التعليم العالى: اليونسكو تنظم الاجتماع الأول للجنتى الشباب والاتصالات

جدة - نرمين السيد - تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريراً مقدماً من د. غادة عبد البارى الأمين العام للجنة حول الاجتماع الأول للجنتى الشباب، والاتصالات والمعلومات، وهما من اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمقر اللجنة بالسادس من أكتوبر.





وأشار التقرير إلى أن لجنة الشباب تهدف إلى تفعيل وتعظيم دور الشباب وفقا لرؤية مصر 2030؛ لتنمية قدراتهم من أجل مواجهة المتغيرات المتلاحقة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة للمشاركة الفعالة فى الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالشباب فى مجالات العلوم والتربية والثقافة والاتصالات والمعلومات بالمنظمات الدولية الثلاث "يونسكو –ألكسو – إيسيسكو"؛ لتنمية مهاراتهم على المشاركة الديمقراطية والابتكار الاجتماعى.

كما أفاد التقرير أن لجنة الاتصالات والمعلومات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من برامج المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، والتى تشمل البرنامج الدولى لتنمية الاتصالات، وبرنامج المعلومات للجميع، وكذلك برنامج ذاكرة العالم فى ضوء أولويات الدولة المصرية، فضلاً عن إصدار تقرير دورى نصف سنوى عما تم تحقيقه فيما يخص قطاع الاتصالات والمعلومات على المستوى الوطنى.

وأضاف التقرير أن أهم الموضوعات التى ناقشها اجتماع لجنتى الشباب والاتصالات، والشباب ميزانية عام 2020/2021، ومسودة الاستراتيجية متوسطة الأجل للفترة "2022 - 2029"، واليوم الدولى للشباب، واليوم العالمى لمهارات الشباب، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة ببرنامج المساهمة 2020 - 2021 لمنظمة اليونسكو "تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى صون وإتاحة الوصول للتراث الوثائقى الرقمى من أجل التنمية المستدامة"، والاحتفال بمرور 150 عاما على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية.

حضر الاجتماع د. يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنة الاتصالات والمعلومات، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وعضو لجنة الاتصالات والمعلومات، ود. إبراهيم معوض مدير برنامج الذكاء الاصطناعى بجامعة الجلالة، ومقرر لجنة الاتصالات والمعلومات، ود. عبدالله الباطش رئيس لجنة الشباب، و د. رامى عاشور مقرر اللجنة، وممثلو أمانة اللجنة الوطنية لليونسكو.