فيديو- مستشار المفتى يوضح علامات ليلة القدر وطريقة اغتنامها

جدة - نرمين السيد - وقال عاشور، إن الرسول صلى الله عليه ويلم بين لنا أن ليلة القدر لها علامات، ومن ضمنها علامات تكون قبل الفجر وعلامات بعده، فعلامات قبل الفجر تشعر فيها بسكينة وهدوء نفسى وذلك لأن ملائكة السماء نزلت إلى الأرض، ووجود داع يدعوك فى داخلك قائلا "قم فصلى أو ادعو أو أذكر الله أو تصدق" فهذه من علامات ومؤشرات ليلة القدر.
وأوضح المستشار العلمى لمفتى الجمهورية أن الإنسان يشعر بالأنوار فى هذه الليلة من أول دقيقة بعد صلاة المغرب، وبعد الفجر تكون الشمس ليس لها شعاع، وعلى المسلم أن يغتنم ليلة القدر بالإكثار من قراءة القرآن وقيام الليل وصلة الأرحام، مع ترديد دعاء "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا".
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