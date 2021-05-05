فيديو- حياة كريمة يمنح أحمد وآيات مشروعا لتسمين العجول بأسيوط

جدة - نرمين السيد - وقال ياسين الزغبى: "احنا النهارده جايين نحقق حلم أحمد الحسينى شاب متزوج وله 3 أولاد ويعمل باليومية"، حيث استمع إلى عدد من جيرانه حول أحواله المعيشية، كما التقى أيضا الزغبى، بفتاة تدعى آيات لديها 6 أولاد، وتحتاج إلى المساعدة حيث أن زوجها يعمل باليومية وليس لهما دخل ثابت.
وحقق ياسين الزغبى، حلم أحمد وآيات، حيث منحهما مزرعة بها عدد من العجول، للبدء فى مشروع تسمين العجول.
البرنامج من تقديم ياسين الزغبى ودهب غريب، ومن إخراج أحمد عساف ووليد ناجى، والمنتج الفنى بلال الطراوى وهيثم أبوعقرب، ومدير التصوير عمر صلاح وبيشوى ناصر، ومن إعداد هبة عادل ومحمد إسلام أبو الخير ومصطفى شيتوس، ومونتاج أدهم ربوطالب وحازم جابر وعمرو السنهورى.
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