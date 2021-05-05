إنفوجراف.. ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وقرر مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، فتح المساجد الكبرى والجامعة لأداء الصلاة، مع مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى.

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