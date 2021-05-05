تعليمات مهمة من مصر للطيران للمسافرين إلى سلطنة عمان

جدة - نرمين السيد - ويٌستثنى من ذلك القرار المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم وذلك وفقًا للإجراءات المُطبقة على دخول هذه الفئات للسلطنة. وذلك فى ضوء التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بسلطنة عمان. وتهيب مصر للطيران بعملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من القاهرة إلى مسقط ضرورة مراجعة مركز الاتصالات 1717 أو زيارة أى من مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

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