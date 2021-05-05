فيديو- رجال حول الرسول.. الأزهرى: عثمان بن عفان كان مستثمرا بارعا

وقال الأزهرى، إن سيدنا عثمان بن عفان كثير الفضائل، وجمع الله له المكارم، وكانت تستحى منه ملائكة الرحمن، مشيرا إلى أنه كان مستثمرا بارعا وامتلك مفاتيح العقلية الاقتصادية التى تستطيع أن تقود السوق وتدير الأموال، وتدر من المال القليل أموالا طائلة.
وأشار الأزهرى، إلى أن سيدنا عثمان بن عفان كان عندما يتحرك يسير الخير فى ركابه، وتتولد الثروات، حيث استطاع أن يصنع المال خلال هجرته إلى الحبشة وهجرته إلى المدينة.
وأوضح مستشار الرئيس، أن هناك 5 كلمات موجزة لخصت رجل الاقتصاد عثمان بن عفان: "كنت أعالج وأنمى ولا ازدرى ربحا ولا اشترى شيخا وأجعل الرأس رأسين".
ويطل الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال شهر رمضان، ببرنامج "رجال حول الرسول" على فضائية DMC، فى تمام الساعة 5:45 مساء.
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