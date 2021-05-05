عوض تاج الدين: قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تشمل كل المحافظات

وقال "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم"، المذاع شاشة "إكسترا نيوز"، إن مصر فى مرحلة تصاعدية من الموجة الثالثة بفيروس كورونا، وهو ما يتضح تماما من الأرقام الرسمية التى تعلنها وزارة الصحة والسكان يوميا ولا يمكن تحديد موعد معين للوصول إلى الذروة، أو مقارنة مرحلة بمرحلة أخرى.
ولفت إلى أن الإصابات تزداد بشكل مستمر لكن الوضع تحت السيطرة والرعاية ويتم توفير كل الطاقات والمستلزمات والأدوية من أجل رعاية المرضى.
وطالب "تاج الدين"، باتباع الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا واضحة ولا تحتاج إلى أى تفسيرات، فهى تشمل عموم الجمهورية وتخص كل محافظات الجمهورية.
وأكد أن مصر تسعى للحصول على أكبر قدر من اللقاحات المعتمدة من مصادر مختلفة، وكلما تصل كمية يتم استدعاء المواطنين للحصول على اللقاحات، إذ أن توفير اللقاحات مستمر، داعيا المواطنين إلى الاستجابة للحملات.
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