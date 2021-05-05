الحكومة: غلق المحال والمولات الساعة 9 مساء.. و5 أيام إجازة عيد الفطر

قررت الحكومة:

حظر اصطحاب الأطفال في صلاة العيد

إغلاق المنتزهات والحدائق والشواطئ إغلاقا كاملا

اقتصار صلاة العيد على المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة

حظر إقامة احتفالات أو مؤتمرات أو اجتماعات

إجازة عيد الفطر 5 أيام

غلق المحال والمولات والكافيهات والسينمات الساعة 9 مساءً



عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وذلك على هامش اجتماعها الذي عُقد اليوم.

وخلال المؤتمر الصحفي أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أمنت جميع المستلزمات الطبية والأدوية لمواجهة فيروس كورونا، كما تم تطوير وفتح جميع المستشفيات لتكون جاهزة لمواجهة الفيروس، لافتا أن كل مؤسسات الدولة تمكنت من إدارة أزمة كورونا في ظل الأزمة العالمية.

وأضاف "مدبولي" أنه تم شراء كم هائل من المعدات لتجهيز المستشفيات كما تم توفير الأكسجين لمواجهة الفيروس، موجها الشكر للمصنعين لتوفير الأكسجين الذي كانوا يعملوا به وتحويله إلى طبي.

وعن انتشار فيروس كورونا في محافظة سوهاج، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على توفير جميع الاحتياجات لمحافظة سوهاج في وقت سريع لتعامل مع انتشار الفيروس في المحافظة.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة استطاعت تسجيل جميع اللقاحات الآمنة لإتاحة هذه اللقاحات لتوفيرها للمواطنين مشيرا إلى أن مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن.

وأضاف مدبولي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة كل المبالغ المالية المطلوبة لشراء لقاحات كورونا، مؤكدا أنه خلال شهر مايو سوف نحصل على ملايين الجرعات، موجها الشكر للأطقم الطبية بسبب التعامل مع الأزمة وتعريض حياة للأخطار في ظل مواجهة الفيروس.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة وقعت بروتوكولا للتعاقد على توطين تصنيع أحد اللقاحات المضاد لفيروس كورونا، وذلك لتصنيع اللقاح في مصر، مطالبا المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية لعدم تطبيق الغرامات وغلق المنشآت، مؤكدا أن هناك عدم التزام من بعض المواطنين والمنشآت لافتا إلى تحصيل مليون و700 ألف غرامة على المواطنين حتى الآن لعدم ارتداء الكمامات.

وأشار إلى أن مع كل هذا إلا أن الحكومة قادرة على إدارة الأزمة، لكن سيتم اتخاذ عدد من القرارات خلال الفترة المقبلة.

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه تم رصد مئات الآلاف من الشيش في المقاهي رغم حظرها، مضيفا: "هذا يعني أننا كمواطنين ليس لدينا وعي بأهمية الإجراءات، ومجرد عدم الاكتراث من فرد يكلف أسرته بالكامل الإصابة بهذا المرض".

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك مؤشرات قد ظهرت ونتيجتها كان من الضروري اتخاذ إجراءات خلال الأيام المقبلة لمواجهة التكدس في أعداد المواطنين بحكم طبيعة المرحلة، وتحسبا مننا لهذه الظروف ولأننا لا نريد الوصول للحد الأقصى من طاقة المستشفيات، وبالتالي اعتبارا من الغد سيتم تطبيق هذه الإجراءات وحتى يوم 21 مايو.

وأكد رئيس الوزراء أنه على مدار الفترة السابقة تم التعامل بقوة مع جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت على عدة محاور ، المحور الأول سلامة المواطنين ، والثاني هو الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري لاستدامة الأعمال ، ونجحنا في تحقيق التوازن مع هذين المحورين.

وأكد مدبولي اننا الان في الموجة الثالثة لانتشار فيروس كورونا مؤكدا أن الفيروس شديد الخطورة في عدد من الدول، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر من هذا الفيروس، مؤكدا أن مصر تدعم الدول في كارثة الموجة الثالثة.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه اعتبارا من غدٍ، الخميس، سيتم غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمولات في التاسعة مساءً لمدة أسبوعين، للحد من التزاحم وفي نفس الوقت السماح بخدمة توصيل الخدمات للمنازل للمطاعم والمأكولات لما بعد هذه المدة، وحظر أي اجتماعات أو منشآت أو مهرجانت في أي منشآت فندقية حظرا كاملا.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء أنه تقرر اعتبار أجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو.

وأكد "مدبولي" أنه تم التوافق على إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى، التي تقام فيها صلاة الجمعة، مطالبا بعدم اصطحاب الأطفال للمساجد لعدم الإصابة بفيروس كورونا .