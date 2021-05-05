مصر تتسلم دفعة جديدة من القطارات الروسية

مصر تسلمت دفعة جديدة من القطارات الروسية التى تم الاتفاق عليها من قبل بين الحكومة المصرية و الروسية.



و قد كشف مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديد عن وصول دفعة جديدة من عربات القطارات الروسية عبر ميناء الاسكندرية وذلك ضمن صفقة والتى تعد الأكبر فى تاريخ السكك الحديد المصرية و التى أبرمت مع شركة روسية .



و قال وزير النقل كامل الوزير ,إن عدد العربات التى تسلمتها مصر حتى الان بلغ اكثر من 350 عربة قطار مؤكدا أن مصر وقعت عقدا مع شركة ترانسماش الروسية لتصنيع و توريد 1300 عربة و التى تشمل 800 عربة مكيفة و 500 منها درجة ثالثة و هى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب للمرة الاولى و تبلغ قيمة الصفقة مليار و 16 مليونا و 50 ألف يورو .