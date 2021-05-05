/629976/عودة-المصابين-مفاجأت-في-قائمة-الأهلي-لمواجهة-الإتحاد-السكندري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية من أجل خوض مباراة الإتحاد السكندري والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الغد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وشهدت قائمة الفريق رجوع العديد من لاعبي المارد الأحمر لصفوف الفريق من جديد لعل أهمهم عودة محمود متولي و بدر بانون كهربا من جديد بعد تعافي الثلاثي من الإصابة التي لحقت بهم خلال الأوقات الماضية.

الأهلي يستعيد محمود متولي وبدر بانون أمام الإتحاد السكندري

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

وتقام المباراة بين الأهلي و الاتحاد السكندري في تمام التاسعة والنصف من مساء الغد على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز بعد أن تلفى الفريق الهزيمة في المباراة الماضية بهدف دون رد.

وجاء تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة التي خسرها الفريق بهدف نظيف كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد. ودخل غزل المحلة المباراة بتشكيل كالتالي: هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد – فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي - محمد فتح الله –– عبده يحيى.

تشكيل غزل المحلة في مباراة الأهلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة الأهلي : يحيى حامد - محمود رضا – محمد سامي- بدر موسى – أحمد الشيخ - خالد كساب – خالد الإخميمي – محمد حمدان – معتز كاجو .