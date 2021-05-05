/629978/هاني-رمزي-يفتتح-قائمة-مسرحيات-عيد-الفطر-بمسرحية-أبو-العربي

أعلن الفنان هاني رمزي استعداده لإعادة تقديم شخصية "أبو العربي" من خلال مسرحية تحمل الاسم ذاته، المقرر عرضها في عيد الفطر المبارك على خشبة مسرح جراند طيبة.

دوت الخليج يرصد عودة هاني رمزي للمسرح بمسرحية أبو العربي وآخر أعماله الفنية، فضلًا عن كواليس المسرحية.

هاني رمزي يطرح البوستر الرسمي لمسرحية أبو العربي

نشر رمزي البوستر الرسمي للمسرحية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، الذي ظهر به مع نخبة من النجوم حاملين مسدسات مياه.

وأرفق مع البوستر تعليقًا كتب فيه: "كل سنه وانتم طيبين.. أبو العربى راجع تانى على خشبة المسرح فى العيد إن شاء الله.. على مسرح جراند طيبه بمدينه نصر"، ولاق المنشور إعجاب العديد من متابعيه.

كواليس مسرحية أبو العربي

تدور أحداث مسرحية "أبو العربي" في إطار كوميدي، ويشارك فيها إلى جانب هاني رمزي كوكبة من النجوم منهم محمد جمعة، داليا البحيري، حجاج عبد العظيم، أحمد فتحي وعمرو عبد العزيز، والعمل من تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم وإشراف عام أحمد فهمي.

ويعد هذا العمل المسرحي الأول لهاني رمزي بعد غياب ما يقرب 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها، وكانت مسرحية "كده أوكيه" عام 2003، بطولة أحمد السقا، شريف منير، هاني رمزي، منى زكي، ياسمين عبد العزيز وفاطمة كشري، من تأليف أحمد عفيفي وإخراج سمير العصفوري.

آخر أعمال هاني رمزي السينمائية

ومن الجدير بالذكر، أن آخر أعمال النجم هاني رمزي السينمائية فيلم "قسطي بيوجعنى" عام 2018، وشارك في بطولته حسن حسني، مايا نصري، منير مكرم، أحمد جمال ومصطفى أبو سريع، من إخراج إيهاب لمعي.