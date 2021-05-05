/629979/الأهلي-يزف-خبر-سار-لجماهيره-قبل-مباراة-الاتحاد-السكندري

أعلن النادي الأهلي عن عودة لاعبه محمود متولي للتدريبات الجماعية من جديد وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال العام الماضي، ليدخل قائمة الفريق أمام الإتحاد السكندري في إطار منافسات الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر صورة للاعب محمود متولي مدافع الفريق الأحمر، مع وضع تعليق " عودة حميدة " في إشارة لعودة اللاعب للتدريبات الجماعية من جديد، الأمر الذي يشكل قوة كبيرة في خط دفاع القلعة الحمراء.

ودخل محمود متولي قائمة الأهلي لمواجهة الإتحاد السكندري والمقرر إقامتها في تمام التاسعة و النصف من الدوري المصري الممتاز، بعد أن خسر المارد الأحمر في المباراة الماضية أمام غزل المحلة بهدف نظيف .

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية من أجل خوض مباراة الإتحاد السكندري والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الغد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

قائمة الأهلي لمواجهة الإتحاد السكندري

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير .

خط الدفاع: احمد رمضان بيكهام - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - احمد نبيل كوكا - ايمن اشرف - بدر بانون - محمد هاني - محمود وحيد .

خط الوسط: محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - اليو ديانج - عمرو السوليه - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: محمد شريف - مروان محسن - صلاح محسن.

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي أمام غزل المحلة

بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد.