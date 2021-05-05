تدهور حالة نادية العراقية الصحية بعد نقلها العناية المركزة

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شهدت الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية تدهورًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، ودخلت على إثرها الرعاية المركزة لتلقي العلاج اللازم للفيروس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية بعد تدهور صحتها ونقلها للعناية المركزة، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد

تدهور الحالة الصحية لنادية العراقية

أوضحت المصادر، أن الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية وصلت إلى مرحلة الخطورة حيث هبطت نسبة الأكسجين في الرئة بطريقة مخيفة وصلت إلى أقل من 60%، بالإضافة لوجود نزيف في العين مع بعض الاضطرابات الأخرى، ما جعل الأطباء يبذلون قصاري جهدهم للتعامل مع حالتها خاصة بعد تعرض نادية العراقية للعديد من الازمات الصحية قبل إصابتها بالفيروس.

تفاصيل إصابة نادية العراقية بفيروس كورونا

كانت قد كشفت الفنانة نادية العراقية عن إصابتها بفيروس كورونا قبل منذ حوالي أسبوع من خلال حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، ومنذ أيام أعلنت ابنتها مي عن نقلها إلى العناية المركزة فكتبت قائلة: "أنا مي، ماما في العناية المركزة حالتها حرجة و صعبة جدًا من يومين، أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي".

وتابعت: "أنا كان لازم اكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة.. اللهم اني لا أسالك رد القضاء و لكني اسألك اللطف فيه".

وأعربت ابنتها مرة أخرى عن حزنها الشديد بمرض والدتها نادية العراقي، فكتبت رسالة مؤثرة قائلة: "ماما إنتي هتقومي بالسلامة، أنا عند حسن ظني بالله انك هترجعيلنا البيت بألف سلامة حتى لو يوم واحد بس اشوفك فيه وحشتيني اوي وسامحيني مفيش حاجة في ايدي يا ماما غير اني ادعيلك انتي طيبة وجدعة والناس بتحبك وربنا بيحبك وهترجعيلنا البيت بألف خير وسلامة.. اللهم هَون واشفيها وخفف المها وريح قلب أبويا وطمنه عليها".

آخر أعمال نادية العراقية

يذكر أن، الفنانة نادية العراقية شاركت في المسلسل الكوميدي "أحسن أب" بطولة الفنان علي ربيع وسامي مغاوري وهاجر أحمد وخالد عليش والذي عرض عبر قناة الحياة في النصف الأول من رمضان هذا العام في 15حلقة فقط.