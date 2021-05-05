إنفو جراف.. رئيس الوزراء يطمئن المصريين

جدة - نرمين السيد - طمأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصريين على الوضع فى مواجهة كورونا، مؤكدًا أن الدولة تمكنت بفضل الله من اجتياز الموجتين، الأولى والثانية من هذه الأزمة بنجاح وبأقل ضرر ممكن لتداعيات هذا الفيروس، الذى بدأ ظهوره تحديداً فى مارس من العام الماضى.





ويوضح الإنفوجراف التالى أهم تصريحات رئيس الوزراء لطمأنة المصريين. وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية ضاعفت من جهودها لمتابعة كميات الإنتاج المتوفرة من الأكسجين لحظة بلحظة، حتى أصبح لدينا اليوم منظومة توزيع وتخزين لتجنب أى نقص فى الأكسجين، كما أصبح لدينا احتياطيات منه بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى

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