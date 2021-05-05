/629981/في-يوم-وفاة-مدحت-فاقوسة--12-معلومة-عن-صانع-الضحكة-الرياضية

فقد الوسط الرياضي صانع الضحكة الرياضية الكابتن مدحت فقوسة ، لاعب النادي المصري السابق وصاحب العديد من الإنجازات داخل الكرة المصرية وذلك بعد أن وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض، ويستعرض دوت الخليج في هذا الإطار 15 معلومة عن فقيد «الرياضة المصرية ».

من مواليد شهر أبريل في محافظة بورسعيد عام 1946.

لعب ضمن صفوف فريق الأهلي و المصري والطيران.

التحق مدحت فقوسة في عام 1965 بكلية الطيران ثم لعب للعب لنادي الطيران.

حاصل على دبلوم الدراسات العليا من جامعة الزقازيق في كرة القدم وكذلك بكالوريوس التربية الرياضية.

انضم لصفوف كلا من : الشباب الكويتي – التضامن الكويتي – نادي أبو ظبي.

- تولي تدريب العديد من الأندية العربية منها الرائد السوداني، المريخ السوداني .

أستطاع تحقيق أول أول بطولة كأس العالم لكرة القدم العسكرية خلال عام 1993.

بدأ مسيرته التدريبية بتدريب ناشئي المصري من موسم 76/77.

معلومات لا تعرفها عن مدحت فقوسة

أنهى مسيرته الكروية داخل النادي المصري عام 1975.

تم تكريمه بعد عودة الفريق بالكأس بوسام الجمهورية من الدرجة الأولى.

أختار المدير الفني الأرجنتيني أوسكار فيلوني مدحت فقوسة مساعدالفريق المصري.

يذكر أن نادي المصري نعي فقيده الراحل، فإنه يتوجه بخالص العزاء لجماهير النادي المصري العظيمة ولأسرة الفقيد الراحل وكافة عشاقه ومحبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، وانا لله وانا اليه راجعون.

تدهورت الحالة الصحية لنجم الأهلي السابق "مدحت فقوسة"، حيث تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى، وهو يعاني الاماً شديدة من تصلب الشرايين ومرض السرطان.

على جانب أخر مجلس إدارة النادي الأهلي يشارك في تشييع جثمان محمود باجنيد أمين الصندوق الأسبق، وكان محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمود باجنيد، أمين صندوق النادي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.