/629983/أزمة-في-الزمالك-سداسي-الفريق-مهدد-بالغياب-عن-مباراة-الأهلي-تفاصيل

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة قمة جديدة تجمع نادى الزمالك ونظيره التقليدي النادى الأهلى في القمة رقم 122 ، ضمن منافسات المصرى الممتاز والمقرر إقامتها في 10 مايو الجارى .

6 نجوم من الزمالك مهددين بالغياب أمام الأهلى

حصل كل من : " يوسف أوباما ، وعبدالله جمعة ، أحمد فتوح ، شيكابالا ، أشرف بن شرقي ، محمد عبد الغنى " ، على إنذارين من قبل وفي حالة حصول أي لاعب على الإنذار الثالث يغيب عن مواجهة الأهلي و الزمالك القادمة في الدوري الممتاز.

ويستعد نادى الزمالك لمواجهة تجمعه مع نادى سموحة غدا الخميس ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز ، وفِي حال حصول أى لاعب من " السداسي " على إنذار خلال مواجهة سموحة سيغيب عن مباراة الأهلى يوم 10 مايو .

بينما يلتقي الأهلي مع منافسه الإتحاد السكندري في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب الإسماعيلية في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز.

قائمة الأهلي لمواجهة الإتحاد السكندري

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير .

خط الدفاع: احمد رمضان بيكهام - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - احمد نبيل كوكا - ايمن اشرف - بدر بانون - محمد هاني - محمود وحيد .

خط الوسط: محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - اليو ديانج - عمرو السوليه - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: محمد شريف - مروان محسن - صلاح محسن.

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي أمام غزل المحلة

بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد.