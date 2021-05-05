ريهام سعيد: فى ناس «واطية» حاولوا يتقربوا مني علشان المصلحة ودلوقت بخ

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تحدثت الإعلامية ريهام سعيد، فى برنامج شيخ الحارة، مع المخرجة إيناس الدغيدي حول طموحاتها وآمالها المستقبلية وذكرياتها الماضية.

ريهام سعيد: فى ناس واطية بتكلمني وقت المصلحة

وقالت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامج "شيخ الحارة": أنا لما كنت فى الأضواء والشهرة كل الناس كانت بتتصل بيا، وأول ما تعرضت للاستبعاد أو الوقف فوجئت بأن كل اللى كان بيطاردني بعيد عني".

ريهام سعيد تعلق على حديث أسامة الشيخ

وتابعت الإعلامية ريهام سعيد قائلة:" كنت محاطة بناس «واطية» بيتصلوا طول الوقت لما كنت فى عز ظهورى، وأول ما سبت المحطة لقيت كل تليفوناتى وقفت فجأة ومحدش بيعبرني".

جاء ذلك تعليقًا على حديث شيخ الحارة، حيث قال:" أسامة الشيخ، رئيس محطة أون تي في، كتب على صفتحه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال:" أول ما مسكت المحطة كل الناس اتصلت بي، بالرغم من أن الكتير منهم مابيسألش، يا أندال".

جاء ذلك خلال برنامج شيخ الحارة، المذاع على فضائية القاهرة والناس والذى يتناول أهم وأبرز القضايا الفنية، بحضور عدد من الفنانيين اللامعين والحديث معهم فى أمور فنية متنوعة.