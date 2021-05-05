/629985/عودة-راموس-التشكيل-الرسمي-لـ-مباراة-ريال-مدريد-و-تشيلسي

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وشهد التشكيل تواجد هازاد على رأس القائمة.

وجاء تشكيل ريال مدردي كالتالي: حراسة المرمي: كورتوا

خد الدفاع: ناتشو- راموس – ميليتاو - ميندي

خط الوسط: كروس – كاسيميرو - مودريتش

خط الهجوم : هازارد – بنزيما- فينيسيوس.

ولم يعلن المدير الفني لتشيلسي عن التشكيل الرسمي لكنه لن يكون مختلف كثيرا عن :

في حراسة المرمي: إدوارد ميندي أنطونيو روديجر - تياجو سيلفا - أندرياس كريستنسن بن تشيلويل - جورجينيو - نجولو كانتي - سيزار آثبليكويتا ماسون ماونت - تيمو فيرنر - كريستيان بوليسيتش.

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري الأبطال

أقيمت المباراة الأولى بين ريال مدريد وتشيلسي من بطولة كأس الكؤوس الأوروبية موسم 197، الموافق 18 مايو 1971 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

التقى بعد ذلك ريال مدريد مع تشيلسي في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال نهائي بطولة كأس الأبطال الدولية 2013، وانتهت بفوز ريال مدريد 1/3

وأقيمت المباراة عام 2013، وكانت ضمن استعدادات الفريق الملكي لبداية الموسم مع المدرب الجديد حينها كارلو أنشيلوتي

وفاز النادي الملكي على تشيلسي بهدفين من كريستيانو رونالدو وهدف من البرازيلي مارسيلو، فيما كان هدف فريق جوزيه مورينيو من توقيع البرازيلي راميريز.

وعاد ريال مدريد ليوجه تشيلسي في بطولة كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016، والتقيا يوم 30 يوليو 2016.

وحقق ريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الفوز بنتيجة 3/2، وكان تشيلسي يقوده المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي