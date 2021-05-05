وزير النقل: غلق فورى لكل فتحات السكة الحديد فى المناطق السكنية

جدة - نرمين السيد - ولفت البيان، إلى أنه تم تكريم 10 قائد قطار، و10 مساعد قائد قطار وعدد 1 كمسارى، و2 رئيس حركة و6 من ملاحظى ومراقبى الأبراج، و6 من خفراء المنافذ، وعدد 1 من برادى العربات، وذلك من الذين قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات ومنعوا مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب.

وأكد البيان أنه تمكن احد قائدى القطارات من إيقاف القطار قبل الإصطدام بجرار زراعى محمل بالقصب معطل على السكة بدراو يوم 27/4/2021 وآخر تمكن من ايقاف القطار قبل اصطدامه بعدد من الأشخاص يحاولون العبور بعربة كارو محملة بالبرسيم يوم 27/4/2020 بسنديون وثالث تمكن من ايقاف القطار قبل اصطدامه بعربة تعطلت على قضبان السكة الحديد فى مكان غير معد للعبور يوم 5/4/2021 يين النخاس /القرشى.

كما تمكن عدد من خفراء المنافذ من القيام ببعض الأعمال التى منعت من وقوع حوادث وحافظت على الأرواح مثل التعامل الإيجابى لأحد الخفراء مع سقوط شجرة على الخطوط بين بنى أحمد وأبوقرقاص يوم 10/4/2021 والتعامل الإيجابى لخفير منفذ آخر مع حريق بالخط النازل بين كفر عمار والرقة يوم 11/4/2021 بالإضافة إلى قيام عدد من ملاحظى ومراقبى الأبراج بالتعامل الإيجابى لعدد من المواقف كادت أن تتسبب فى مخاطر مثل قيام مؤاقب برج بركة السبع بالتعامل الإيجابى مع خروج دخنة من بواجى الجرار بين بركة السبع /بنها يوم21/4/2022.

وفى بداية كلمته خلال فعاليات التكريم، قال وزير النقل أننا حاليًا نرسى تقليدا، على أن يتم بشكل دورى ومستمر عقد لقاءات مع العاملين بالسكة الحديد للاستماع إلى مقترحاتهم الخاصة ومتابعة تنفيذ تطوير مرفق السكك الحديدية أما المبدأ فهو مبدأ الثواب والعقاب والحافز لمن يستحق سواء حافز إنتاج أو حافز تنفيذ أعمال بجودة عالية وكفاءة عالية والأرباح للشركات الرابحة فقط وهذا مبدأ يجب أن يرسخ فى السكة الحديد الحافز لمن يستحق ولا حافز لمن لا يستحق ولن نسمح بوجود أى فرد فى هيئة السكك الحديدية يتعاطى المخدرات، وسيستمر التحليل الدورى لكافة العاملين وأى شخص مخطئ سيتم محاسبته وفقًا للائحة بكل حزم إلى أن يتم تغليظ العقوبات الخاصة بهذا الفعل الخاطئ.

وأضاف أنه يجب اليقظة التامة فى العمل لأنها من أساسيات النجاح ولحماية الأرواح مثلما هو الحال فى كل من قام بإيقاف القطارات حتى لا تصطدم فى الجرارات الزراعية أو الميكروباصات التى تعطلت أثناء عبورها من مكان غير معد للعبور لذا نحن اليوم نشكر ونكرم كل من قام بهذا العمل.

وأكد أنه من ضمن الخطة العاجلة الخاصة بالسكة الحديد، الغلق الفورى لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية وهذه هى الأولويه الأولى أما المرحلة الثانية فهى إقامه أسوار على جانبى السكة فى كل الأماكن التى بها تجمعات سكنية حفاظًا على سلامة المواطنين فحياة المواطنين غالية علينا ويجب أن نتسابق لحمايتها ولامكان لمهمل أو متكاسل.

ولفت إلى أنه يجب الحفاظ على كافة أصول السكة الحديد والاستغلال الأمثل لكافة الموارد ومنع دخول أى راكب بدون تذكرة لافتا إلى أننا لن نتوانى فى تحسين دخول العاملين فى وزارة النقل والسكة الحديد بالطرق القانونية المتاحة.

وتابع الوزير، أن مبدأ الثواب والعقاب هو الأساس وأنا أشكركم على ما قمتم به من أعمال لمنع وقوع مخاطر وإنقاذ عدد من الأرواح.

وكان وزير النقل قد بدأ زيارته لهيئة السكة الحديد بتفقد محطة مصر واطمئن على توافر التذاكر وعلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة.

كما شدد الوزير على ضرورة إلزام كافة الركاب بإرتداء الكمامة فى كافة المحطات والقطارات بالإضافة الى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

كما التقى وزير النقل بعدد من المواطنين ودار حوار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير السكة الحديد وقيام بعض القطارات بالتهديات فى أماكن مشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكك الحديدية.

وفى السياق ذاته عقد الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد لمتابعة تنفيذ خطة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية التى وجهت بها القيادة السياسية حيث أكد وزير النقل على ضرورة العمل على مدار الساعة فى كافة قطاعات السكة الحديد وأن يتم بشكل عاجل سرعة الانتهاء من منظومة المزلقانات والمحطات والإشارات والأسوار بالإضافة إلى تنفيذ خطة تطوير السكة الحديد داخل ميناء السخنة وفقا للمخطط العام للميناء وكذلك تطوير محطات خط القاهرة / السويس.