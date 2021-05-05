إنفوجراف.. إجراءات إضافية لمواجهة كورونا فى العيد

جدة - نرمين السيد - وتضمنت القرارات حظر الاجتماعات والفعاليات والحفلات الفنية، وغلق الشواطئ والمتنزهات، والتعامل مع صلاة العيد مثل الجمع، وتعديل مواعيد غلق المحال والمولات والمقاهى. كما شملت حظر أتوبيسات الرحلات المخصصة للشواطىء، على أن تكون إجازة العيد من 12 مايو وحتى 16 مايو الجارى.

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