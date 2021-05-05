إنفوجراف.. 5 سياسات للحكومة فى مواجهة كورونا

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جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز سياسات الحكومة فى مواجهة كورونا:
وتشمل السياسات الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين، والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصرى، مع عدم إيقاف العديد من الأنشطة الاقتصادية، على أن يتم مراعاة مراعاة العمالة غير المنتظمة
كما تضمنت استمرار الأنشطة مصدر دخل ملايين الأسر، حيث جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء الأربعاء 5 مايو 2021.
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