نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات مجلس الوزراء اليوم: مصر تغلق المتاجر والمطاعم للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرارات مجلس الوزراء اليوم، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية سوف تطبق إجراءات احترازية جديدة خلال الأسبوعين المقبلين لمنع انتشار فيروس كورونا، وتشمل هذه الإجراءات إغلاق المتاجر ومراكز التسوق والمقاهي والمطاعم ودور السينما عند الساعة 9 مساءً، ومع ذلك سيتم السماح للمطاعم بإجراء التوصيلات المنزلية بعد الساعة التاسعة مساءً مع التاكيد على الالتزام التام بإجراءات منع انتشار فيروس كورونا، كما ستكون الإجراءات الجديدة سارية المفعول من 6 حتى 21 ماي، وتشمل الإجراءات إغلاق جميع المنتزهات والشواطئ طيلة عيد الفطر الذي يبدأ نهاية الأسبوع المقرارات مجلس الوزراء اليوم تؤكد حظر جميع التجمعات

قرارات مجلس الوزراء اليوم تؤكد حظر جميع التجمعات

كما هو مقرر اليوم سيتم حظر جميع التجمعات العامة والفعاليات الفنية والأنشطة الجماهيرية بالكامل على الصعيد الوطني، كما أعلن رئيس الوزراء أن عطلة عيد الفطر ستكون خمسة أيام من 12 إلى 16 مايو، وأن صلاة العيد سيسمح بها في المساجد التي يسمح لها بإقامة صلاة الجمعة في نفس الإجراءات الاحترازية، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن اجتماعا سيعقد بعد فترة الأسبوعين لتقييم وضع انتشار فيروس كورونا في مصر من اجل اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحفظ البلاد والعباد.

ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في مصر

منذ بداية شهر مايو، تشهد مصر التي تشهد موجة ثالثة من فيروس كورونا مما ادى هذا الوضع الخطير لارتفاعًا في الحالات اليومية الجديدة، حيث سجلت أكثر من 1000 حالة يوميًا، وحتى الآن بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر 231،803، بما في ذلك 173،341 حالة تعافي و 13،591 حالة وفاة، كما بدأت الدولة المصرية حملة تطعيم واسعة النطاق في يناير باستخدام لقاحي سينوفارم الصيني ولقاح أسترازينيكا البريطاني، كما اتخذت الحكومة المصرية اليوم عدة قرارات من مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا.