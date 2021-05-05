مسلسل كوفيد 25 الحلقة 8..تطورات مخيفة ومفاجأت غير متوقعة

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مسلسل كوفيد 25 الحلقة 8 استهلت الأحداث الهيسترية التي سيطرت على المسلسل منذ البداية بلحظات رعب عاشها يوسف الشريف الذي يجسد شخصية ياسين، وآيتن عامر طليقته، ورامي الذي يجسده أحمد صلاح حسني بعدما هاجمهم أحد المصابين بالفيروس واقترب بشكل مباشر إلى آيتن عامر ليتخلص منها إلا أن حيلة يوسف الشريف وصديقه انقذتها بعدما القوا بشيء معدني ليصدر صوت عالي يتبعه المصاب ليبتعد عنها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة 8 التي تضمنت العديد من المفاجأت حول المغزى وراء تصنيع فيروس كوفيد 25 واللقاح الخاص به قبل عامين من ظهوره.

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 8

يحاول يوسف الشريف طوال مسلسل كوفيد 25 الحلقة 8 العثور على مقر لاب سي الذي تأكد من التجارب التي كانت تجرى داخله وكذلك اللقاح الذي تحتاج إليه البشرية كي لا تنقرض، بعدما وصول إلى قاتل شروق.

تسيطر حالة من الرعب على المواطنين المحجوزين داخل المستشفى لتزداد التساؤلات حول الحالة الصحية للمصابين، بعدها يكشف لهم يوسف الشريف عن الحقيقة كاملة ودون تزين ليؤكد لهم أن هناك مصاب تخلص منهم جميعًا.

تطورات فيروس كوفيد 25

يصل ياسين إلى آخر التطورات التي تظهر على المصابين والتي تضمنت إنعدام الرؤية، وانجذاب المصاب لأي مصدر صوت حتى وإن كان خافت، فضلًا عن زيادة الحالة الهيسترية والقوة التي تنتاب الجسد.

تكشف الحلقة علاقة ادورد ميرنا نور الدين، حيث يعتبر والد الطفل الذي تحمله بشكل غير شرعي، ليتضح أنه هو الذي جلبها إلى المستشفى قبل تفشي الفيروس وإعلان حالة الطوارىء لتتخلص من الجنين إلا أن الوقت لن يكون في صالحها، لتهرول إلى ادورد وتهدده للمرة الأخيرة لمساعدتها وإلا ستفضح أمره أمام آيتن عامر.

يستغل ياسين وجه سامح الذي اتضح أنه متأمر مع الشركة المصنعة للقاح فيروس كوفيد 25 للوصول إلى لاب سي الذي تمت داخله التجارب، وكي يتمكن من الوصول إلى اللقاح قبل تهريبه إلى الخارج، ليصطدم بقتل العديد من البشر داخل المقر لتنتهي أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 8.