/629987/موعد-مباراة-مانشيستر-يونايتد-و-ليفربول-الجديد-ورجوع-فان-دايك-للريدز

أعلنت الرباطة الإنجليزية لكرة القدم موعد جديد لمباراة ليفربول ومانشيستر يونايتد في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن تم إلغاء المباراة التي كان من المقرر أن تنطلق في الخامسة من مساء الأحد الماضي على ملعب الأولد ترافورد بسبب شغب الجماهير واشتباكهم مع قوات الشرطة.

وحدد الرابطة يوم الخميس بعد المقبل الموافق 13 مايو موعدا لمباراة مانشيستر يونايتد ولفربول في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

كما حددت الرابطة يوم يوم الأربعاء 19 مايو موعدا لمباراة ليفربول وبيرنلي في إطار مواجهات الجولة السابعة والثلاثين على ملعب "تورف مور"، وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.

وعاد الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي جو جومييز لصفوف الفريق، الجدير بالذكر أن صحيفة le Parisien كشفت أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري هو البديل المناسب لإدارة باريس سان جيرمان في حالة رحيل كليان مبابي عن صفوف الفريق والتي تتقلص فرص تواجده في النادي الفرنسي ونية اللاعب في الإنتقال لأحد الأندية الأوربية الكبرى.

صحيفة تكشف مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

وتابعت الصحيفة أن محمد صلاح لاعب ليفربول لم يعد متاحا له التواجد في قلعة الريدز أكثر من ذلك ، وكذلك رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، وهو نفس الأمر لـ كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ، الأمر الذي يسهل من عملية تعويض الفرعون المصري للنجم الفرنسي.

محمد صلاح ينتقل لصفوف باريس سان جيرمان

تشكيل ليفربول أمام مان يونايتد: في حراسة المرمي: أليسون.

في خط الدفاع: روبيرتسون – كاباك – فيليبس – أرنولد.

في خط الوسط: ميلنر – فابينيوه – ألكانتارا.

في خط الهجوم: فيرمينيو – محمد صلاح –ساديو ماني.

تشكيل مانشستر يونايتد امام ليفربول: في حراسة المرمي: هيندرسون.

في خط الدفاع: لوك شو – هاري ماجوير – لينديلوف – وان بيساكا.

في خط الوسط: فريد – ماكتوميني – بوجبا – فيرنانديز – جرين وود.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد.

تشكيل ليفربول أمام مان يونايتد: في حراسة المرمي: أليسون.

في خط الدفاع: روبيرتسون – كاباك – فيليبس – أرنولد.

في خط الوسط: ميلنر – فابينيوه – ألكانتارا.

في خط الهجوم: فيرمينيو – محمد صلاح –ساديو ماني.

تشكيل مانشستر يونايتد امام ليفربول: في حراسة المرمي: هيندرسون.

في خط الدفاع: لوك شو – هاري ماجوير – لينديلوف – وان بيساكا.

في خط الوسط: فريد – ماكتوميني – بوجبا – فيرنانديز – جرين وود.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد.