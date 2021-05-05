/629988/موسيمانى-يوافق-على-رحيل-جناح-الأهلى-إلى-الخليج-تفاصيل

حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى ، مصير جناح الفريق ، محمود عبد المنعم كهربا ، وتواجده داخل القلعة الحمراء من عدمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة .

وأكدت مصادر أن هناك موافقة مبدئية من بيتسو موسيمانى على رحيل محمود كهربا ، في حال وجود عروض كبيره للاعب يليق باللاعب والنادي الأحمر في ظل رغبة القلعة الحمراء بعدم الإستغناء على أي لاعب دون مقابل.

وفِي إنتظار بعض العروض الخليجية في طريقها لكهربا ، وقد عانى اللاعب من إجهاد ، بسببه إبتعد من قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة ، والتى إنتهت بهزيمة الأحمر بهدف دون رد، قبل أن يعود اللاعب لقائمة الاتحاد السكندري .

ويحل المارد الأحمر ضيفاً على الإتحاد السكندري غداً ، ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز ، وبحثا عن الصدارة ، حيث يحتل الأهلى المركز الثانى ، خلف نادى الزمالك الذي يتصدر الجدول .

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق المتجه للإسكندرية من أجل خوض مباراة الإتحاد السكندري والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الغد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير .

خط الدفاع: احمد رمضان بيكهام - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - احمد نبيل كوكا - ايمن اشرف - بدر بانون - محمد هاني - محمود وحيد .

خط الوسط: محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - اليو ديانج - عمرو السوليه - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: محمد شريف - مروان محسن - صلاح محسن.

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة التي خسرها الفريق بهدف نظيف كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد.