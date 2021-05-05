/629989/الروبوت-كيرا-يرد-على-حمو-بيكا-نيابة-عن-كل-المهندسين

وجه مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا نصيحة للمهندسين والأطباء من خلال برنامج "لحظات جريئة" على قناة القاهرة والناس، جاء بمفاداها أن يضعوا تركيزهم نحو أعمالهم ليصلوا إلى النجاح مثله وعدم إهدار طاقتهم في المقارنة المالية بينه وبينهم، قائلًا: «ما تشغل دماغك.. والا أنت عايز تنام والفلوس تجيلك.. في مثل بيقول اللي يبص لعيشة غيره تحرم عليه عيشته».

وجاء ذلك ردًا على الهجوم الذي تعرض له بسبب الفرق المالي بينه وبين الاطباء والمهندسين، لافتًا إلى أن الفترة التي كان فيها ينام على الرمال يشقي ويتعب فيها لتحمل مسؤولية نفقات معيشته ومعيشة أهله، كانوا هم يتلقون تعليمهم ويقوم أهاليهم بالصرف عليهم.

روبوت يرد على تصريحات حمو بيكا ضد المهندسين

أثارت تصريحات حمو بيكا الجدل وغضب الأطباء والمهندسين ليرد عليه المهندس محمود الكومي الباحث في مجال الروبوتات بطريقة مبتكرة، حيث نشر فيديو قصير على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإحدى الريبوتات الذي صنعها مسبقاً للكشف عن فيروس كورونا ويدعى "كيرا" للرد على حمو بيكا نيابةً عن كل المهندسين الذيين قلل حمو بيكا من شأنهم.

بدأ الريبوت "كيرا" حديثه بالترحيف بحمو بيكا ثم تعريفه فضل المهندسين على البشرية قائلاً: " مرحبا بيكا انا كيرا الروبوت المتطور صنعني مهندس مصري، دعني اعرفك من هم المهندسين، هم من صنعوا الكاميرات و الميكروفونات لنسمع بها سخافتك وهم ايضا من صنعو الهواتف لكي تنشر حماقاتك، هم من صنعوني وصنعو عائلتي لنفيد البشرية هذة رسالتي ولكن ليست لك وانما لكل الاجيال القادمة الذين يتأثرون بحماقاتك".

رفض المهندسين المقارنة التي وضعت لهم مع مطربي المهرجانات الشعبية، فصرح المهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهندسين أنه لا يعرف من هو حمو بيكا من الاساس ولكن الذي يعرفه جيدا هو فضل المهندسين في شتى المجالات، فما من منشآت او طرق او كباري انشأت إلا للمهندس دور اساسي فيها، فالكثير من المشروعات التي تقوم حاليًا تقوم اعتمادًا على المهندسين ولولاهم ما كانت.