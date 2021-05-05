بعد ربع قرن.. أشرف السعد يعلن عودته للقاهرة

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جدة - نرمين السيد - وقال السعد، فى تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: "بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدى مصر وكان غياب جسدى فقط، وبقيت روحى فى مصر، بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر"، مرفقًا بصورة من تواجده فى المطار، وصورة أخرى فى الطائرة المتجهة إلى القاهرة.
فيما أضاف السعد، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "إن شاء الله أكون على أرض مصر بعد خمس ساعات بحول الله وقوته".
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