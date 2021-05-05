لعدم الالتزام.. إيقاف القداسات فى كنيسة الشهيدين أبى سيفين ودميانة بشبرا

جدة - نرمين السيد - أصدرت كنيسة الشهيدين أبى سيفين ودميانة بشبرا، بيانا منذ قليل، جاء فيه أنه طبقا للوضع الصحى والوبائى المنتشر هذه الأيام، وعن تزايد أعداد الإصابات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مما يضع خطورة على صحة وأرواح أحبائنا شعب الكنيسة.





فقد تقرر إيقاف القداسات وكافة أنواع الخدمات والصلوات فى الكنيسة لمدة 15 يوماً بدأ من الغد الخميس الموافق 6 مايو 2021، وإلى إشعار آخر حسب تطور الوضع الوبائى. وتابع البيان: "نصلى كى يمنحنا الله السلامة والعافية، وأن يحافظ على جميع البشر، وأن يعبر إلينا ويرحمنا".

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