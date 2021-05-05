إنفوجراف.. الحكومة تواجه عدم ارتداء الكمامة بالغرامة

جدة - نرمين السيد - تواصل الحكومة بأجهزتها المختلفة مواجهة عدم التزام بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ومنها عدم ارتداء الكمامة بتوقيع غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، أى ما يعادل شراء نحو 30 كمامة.





وتسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامة فى دفع الحكومة لفرض الغرامات، لا سيما أن المواطن عليه دور فى تطبيق الإجراءات الاحترازية. ونجحت أجهزة الدولة خلال الفترة الماضية فى ضبط ومصادرة مئات الآلاف من الشيشة، حيث تم رصد إصابة أسر كاملة لعدم التزام أحد أفرادها، فيما شددت الدولة على ضرورة وجود قناعة أننا نمر بظروف استثنائية.

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