فيديو- الأوقاف: صلاة العيد بالمساجد الكبرى فقط

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء وافقت اليوم على إقامة صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط التى تقام بها صلاة الجمعة مع عدم السماح بإقامتها بأى ساحات.





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